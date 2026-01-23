Aydın'da 26 Nolu ASM'de Yeni Doktorun Elektrik ve İnterneti Kesildi — Soruşturma Başladı

Aydın'da 26 Nolu ASM'de Yeni Doktorun Elektrik ve İnterneti Kesildi

AYDIN (İHA) – Aydın’da 25 Nisan 2025 tarihinde Mimar Sinan Mahallesi’nde sanal ASM (Aile Sağlık Merkezi) olarak kurulan ve geçtiğimiz aylarda binası tamamlanarak hizmete açılan 26 Nolu ASMde yeni göreve başlayan hekimin çalıştığı odadaki elektrikler diğer hekimler tarafından kesildi. Kliması çalışmayan, elektrikleri de kesik olan odada doktorun telefon ve dizüstü bilgisayarı üzerinden hizmet vermeye çalıştığı, hastaların mağdur olduğu belirtildi. Olay üzerine İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre; 25 Nisan 2025 tarihinde Mimar Sinan Mahallesi’ne 26 nolu sanal ASM kurulmasına karar verilerek burayı E.A. ile M.A. isimli iki doktor seçti. ASM, Ekim 2025 tarihinde faaliyetlerine başlayarak kurulan binada hizmet vermeye başladı. Buna ek olarak ASM’ye Ocak 2026 ayından itibaren de A.K. isimli üçüncü hekim yerleştirildi.

İddiaya göre; daha önce burada görev yapan iki erkek hekimin, kendilerinden sonra gelen kadın hekimin odasındaki elektrik ve interneti kestirmesi olayın gündeme gelmesine yol açtı. Elektrik ve interneti kesilen doktorun cep telefonu interneti ve dizüstü bilgisayarı ile hastalarına hizmet vermeye çalıştığı bildirildi.

İddia: Masraflar ve İstenen Pay

Olayda, ASM’in kuruluşunda görev alan E.A. ve M.A. isimli hekimlerin yaklaşık 7 milyon 500 bin TL harcadıkları ve bu tutarın üçte birini yeni gelen hekimden istedikleri, yeni hekimin bu parayı IBAN üzerinden göndermeye başladığı iddiası ifade edildi. İddialar yerel basında yer almasının ardından E.A. ve M.A. avukatları aracılığıyla açıklama yaptı.

Avukatın Açıklaması

Berk Hayrkır tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ne yazık ki bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olmanın açık bir örneği yaşanmaktadır. Müvekkil hekimler 25.04.2025 tarihinde Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Efeler İlçesi Mimar Sinan Mahallesinde sanal olarak açılan (sanal asm-yeri (mülkiyeti) idareye ait olmadan bütün masrafları seçilen müvekkil hekimler tarafından karşılanan) 26 nolu Aile Sağlığı Merkezini tercih ederek yerleşmişlerdir. Adı geçen Dr. A.K., başta aynı kuraya katılmış ve müvekkil hekimler tarafından her türlü masrafına katlanılan yeri seçmemiştir. Müvekkil hekimler dört kolon aldıkları inşaatı şu anki mevcut haline getirerek 26 nolu ASM’yi özel kira sözleşmesi beraberinde hayata geçirmişlerdir. ASM için başta tercihte bulunmayan, yapısında hiçbir katkısı olmayan birisinin gelerek tabiri caizse sağlık merkezine yerleşmesinin ne hak ne de adalet açısından uygun olmadığı barizdir" denilerek burayı seçen kişinin şartları kuradan önce bilerek seçtiği belirtildi.

Soruşturma ve Tutanaqlar

Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri 26 Nolu ASM’de inceleme ve soruşturma başlattı. Tutulan tutanaklarda, E.A. ve M.A. adlı doktorların imzadan imtina edip avukatları ile görüştükten sonra imza atacaklarını belirttikleri kaydedildi. Haberde ayrıca "Savcılık olaya el koydu" başlığıyla sürece ilişkin girişimlerin devam ettiği bildirildi.

Hastaların Tepkisi

Aile Sağlık Merkezi’nde çalışan A.K. isimli kadın doktorun hastası olduğunu belirten Gülfidan A., "Ben doktor hanımın hastasıyım. Maalesef hekimimize ciddi bir mobbing uygulanıyor. Odanın elektriklerini kestirdiler. Bilgisayar bağlantısı kesildi. Durumdan şikayetçiyiz" diyerek başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkililerden mağduriyetin giderilmesini talep etti.

Not: Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler devam etmektedir.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDE GÖREV YAPAN KADIN HEKİMİN ODASININ ELEKTRİĞİ VE İNTERNETİNİN KESİLDİĞİ, YAKLAŞIK 1000 HASTAYA HİZMET VERMESİNİN ENGELLENDİĞİ İDDİA EDİLDİ.