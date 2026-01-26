Aydın'da Bir Haftada 346 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalarda il genelinde bir haftada çeşitli suçlardan aranan 346 kişinin yakalandığı bildirildi. 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasındaki operasyonlarda toplam 86 bin 975 kişinin sorgulaması yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın Çalışmaları

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 7 bin 338 kilometrekarelik sorumluluk alanında, 2 bin 819 personelle bir haftalık denetimler gerçekleştirdi. Jandarma ekiplerinin çalışmasında 9 narkotik olayında 20 şüpheliye işlem yapıldı; bunlardan 1 kişi tutuklandı. Asayiş olaylarında meydana gelen 165 olayın 163'ü aydınlatıldı ve 102 kişiye işlem uygulandı. Kaçakçılık kapsamındaki 4 olayda 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Jandarma, 165 uygulama noktasında toplam 59 bin 196 kişiyi sorgularken 237 aranan şahsı tespit edip yakaladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nün Çalışmaları

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bir haftalık süreçte 21 narkotik olayında 22 şüpheliye işlem uyguladı; bu olaylarla bağlantılı olarak 4 şüpheli tutuklandı. Asayişe yönelik meydana gelen 483 olayın 407'si aydınlatıldı, 389 şüpheliye işlem yapıldı ve 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçakçılık suçlarıyla ilgili 13 kişiye işlem yapılırken, emniyet ekipleri 35 uygulama noktasında toplam 27 bin 779 kişiyi sorgulayarak 109 aranan şahsı yakaladı.

Valilikten Açıklama

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Jandarmamız ve emniyet güçlerimizle suç ve suç örgütlerine karşı amansız mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Aydın’da suça yer yok, suçluya geçit yok" ifadelerine yer verildi.

