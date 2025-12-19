Aydın'da çatından düşen genç hayatını kaybetti

Efeler Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı

Edinilen bilgilere göre, 29 yaşındaki Musa Ateş, kıyafetlerinde kan lekeleri olduğu iddiasıyla bir apartmanın çatısına çıktı.

Çatıdan gelen sesleri duyan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çatıya çıkarak olay yerinde inceleme yapmak istedi.

Polisleri gören Ateş panikleyerek bir anda çatıdan düştü. Genç, apartmanın bahçe bölümündeki beton zemine çarparak ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı uyguladıktan sonra Musa Ateş'i ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı.

Olayın meydana geldiği adresin Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi 2026 Sokak olduğu, ayrıca gencin olay yerindeki apartmanda ikamet etmediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

