Aydın'da şok: Evi ve otomobilini yaktı, kendini vurdu — 14 gün sonra hayatını kaybetti

Aydın Efeler'de evi ve otomobilini ateşe veren, ardından kendini vuran 63 yaşındaki Mesut Moralı 14 gün sonra hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:54
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:54
Efeler ilçesinde 7 Ocak'ta meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi ağır yaralandı; 14 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 7 Ocak Çarşamba günü Umurlu Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Bahçıvanlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 63 yaşındaki Mesut Moralı, henüz bilinmeyen bir nedenle önce evini ve garajda park halinde bulunan 09 HG 892 plakalı otomobilini ateşe verdi.

Ardından yanında bulunan silahla kendisine ateş ederek ağır yaralandığı bildirildi. Silah sesi ve dumanları gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürme çalışması sırasında, aracın arka tarafında yerde hareketsiz bir şekilde yatan Moralı'yı fark etti. Alevler kontrol altına alındıktan sonra sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak şahsı ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Moralı, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Moralı'nın ölümü yakınlarını yasa boğdu.

Moralı'nın cenazesinin, öğle namazını müteakip Umurlu Bayramyeri Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

