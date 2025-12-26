Düzce’de Otobüsten 46 bin 655 Silah Parçası Çıktı: 5 Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de bir yolcu otobüsünde İstanbul'a sevkiyatı planlanan 46 bin 655 silah parçası ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun seyri

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren silah kaçakçılarına yönelik yaklaşık 23 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin Düzce'den İstanbul'a çok sayıda silah parçası sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerden M.E.K.'ye ait Tokuşlar Mahallesi'ndeki iş yeri, otomobil ve yolcu otobüsü takibe alınarak iş yerinden koliler ve torbalar içinde parçaların otobüse yüklendiği tespit edildi. Otoyolda durdurulan araçlarda yapılan aramalarda malzemelere ulaşıldı.

Ele geçirilen malzemeler

Olay yerinde ve durdurulan araçlarda toplam 46 bin 655 parça silah malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında; 2 bin 115 tabanca alt gövdesi, 2 bin 100 üst kapak takımı, 2 bin 100 namlu, 2 bin 100 tabanca iğnesi, 2 bin emniyet mandalı, 2 bin 100 mekanizma yatağı, 2 bin 100 üst kapak tutucu, 2 bin 100 üst kapak düşürme mandalı, 2 bin 100 iğne kontrol pimi, 2 bin 100 arpacık, 2 bin 50 tetik tutucu, 2 bin 50 iğne tutucu gibi tamamlayıcı parçalar ile 1 adet silah yapımında kullanılan çok amaçlı torna tezgahı yer aldı. Ayrıca aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Ekipler, malzemelerin birleştirilmesi halinde yaklaşık 2 bin 100 ruhsatsız tabanca üretilebileceğini belirledi.

Gözaltılar ve adli süreç

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden M.E.K., A.Ö., M.C.Ö., İ.İ. ve Z.D. tutuklandı. D.D. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

