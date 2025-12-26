DOLAR
42,91 -0,18%
EURO
50,5 0,71%
ALTIN
6.239,11 -1,12%
BITCOIN
3.745.506,75 0,66%

Diyarbakır'da Sümeyye Durgun cinayeti: Şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da boş dairede bulunan 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'un cinayetiyle ilgili gözaltına alınan bina görevlisi S.K. 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 20:34
Diyarbakır'da Sümeyye Durgun cinayeti: Şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da Sümeyye Durgun cinayeti: Şüpheli tutuklandı

Yenişehir'de boş dairede bulunan ceset soruşturması sürüyor

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, bir sitenin 8. katındaki boş dairede çöp poşeti içinde bulunan 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'un ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bina görevlisi olduğu öğrenilen S.K. (27) ile kaçtığı süreçte yardım ettiği iddiasıyla yakalanan dayısı M.T.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından her iki şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince değerlendirildi. Hakimlik, S.K. hakkında "kasten öldürme" suçundan tutuklama kararı verirken, M.T. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olay, Merkez Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Binanın 8. katındaki boş daireye gelen mülk sahibi, bir odada çöp poşeti içinde kadın cesedi olduğunu fark etti; cesedin Sümeyye Durgun'a ait olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Sümeyye Durgun'un eşi, önceki gün genç kadınla ilgili güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu. Soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülüyor.

DİYARBAKIR'IN YENİŞEHİR İLÇESİNDE BİR BİNADAKİ BOŞ DAİREDE CANSIZ BEDENİ BULUNAN SÜMEYYE DURGUN...

DİYARBAKIR'IN YENİŞEHİR İLÇESİNDE BİR BİNADAKİ BOŞ DAİREDE CANSIZ BEDENİ BULUNAN SÜMEYYE DURGUN CİNAYETİNE İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Çınar'da Minibüs Devrildi: 16 Yaralı
2
Diyarbakır Çınar'da Minibüs Devrildi: 16 Kişi Yaralandı
3
Bursa İnegöl’de Kamyonetin Çarptığı Yaya Yaralandı
4
Nevşehir'de Hafif Ticari Araç Takla Attı: 1 Yaralı
5
Bursa İnegöl'de Kamyonet Yayaya Çarptı: Necla S. Yaralandı
6
Diyarbakır'da 18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümü: Kapıcı adliyeye sevk edildi
7
Samsun'da Yapay Zekâ Dolandırıcılığı: Karı-Koca 1,5 Milyon TL Mağdur

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı