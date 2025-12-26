Diyarbakır'da Sümeyye Durgun cinayeti: Şüpheli tutuklandı

Yenişehir'de boş dairede bulunan ceset soruşturması sürüyor

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, bir sitenin 8. katındaki boş dairede çöp poşeti içinde bulunan 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'un ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bina görevlisi olduğu öğrenilen S.K. (27) ile kaçtığı süreçte yardım ettiği iddiasıyla yakalanan dayısı M.T.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından her iki şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince değerlendirildi. Hakimlik, S.K. hakkında "kasten öldürme" suçundan tutuklama kararı verirken, M.T. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olay, Merkez Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Binanın 8. katındaki boş daireye gelen mülk sahibi, bir odada çöp poşeti içinde kadın cesedi olduğunu fark etti; cesedin Sümeyye Durgun'a ait olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Sümeyye Durgun'un eşi, önceki gün genç kadınla ilgili güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu. Soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülüyor.

