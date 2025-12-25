DOLAR
Aydın Efeler'de Kaza: Ticari Araç Yan Yattı, 7 Yaralı

Aydın Efeler'de Köroğlu Caddesi ile Batı Çevre Bulvarı kesişiminde saat 18.30'da otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 19:46
Aydın Efeler'de Ticari Araç Yan Yattı: 7 Kişi Yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil ile ticari araç çarpıştı; çarpışmanın etkisiyle ticari araç refüjdeki trafik levhalarına çarparak yan yattı.

Kaza noktası ve araç bilgileri

Kaza, Efeler Mahallesi’ndeki Köroğlu Caddesi ile Batı Çevre Bulvarı kesişiminde saat 18.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre 09 ANA 541 plakalı Hyundai marka otomobil ile 09 APF 005 plakalı Wolkswagen marka ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Müdahale ve yaralıların durumu

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araç refüjdeki trafik levhalarına çarparak yan yatarken, araçlarda bulunan 7 kişi sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları araçların içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

