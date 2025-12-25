Erciş'te Zenginler Apartmanında Yangın — Yaklaşık 15 Kişi Tahliye Edildi

Erciş'te Zenginler Apartmanında Yangın

Olayın Detayları

Van’ın Erciş ilçesi Vanyolu Mahallesindeki Zenginler apartmanında, elektrik kontağında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde bulunan apartmanda çıkan yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Müdahale ve Tahliye

Apartmanda kendi imkânlarıyla dışarı çıkanların haricinde, dumandan etkilenen 4'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 15 kişi itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi. Akşam saatlerinde çıkan yangının dumanı, 32 daireli apartmanın diğer bölümlerini kısa sürede etkiledi.

Dairelerde mağdur olan vatandaşlar, olay yerine gelen Erciş itfaiye gurup amirliğine bağlı ekipler ve Erciş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık iki saatlik çalışmalar sonucu bulundukları yerlerden alınarak ambulanslara taşındı. Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar daha sonra Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Güvenlik Önlemleri

İhbar üzerine olay yerine gelen doğalgaz ekipleri doğalgaz vanalarını kapatarak olası bir doğalgaz patlamasının önüne geçti.

Yangının çıkış nedeni olarak elektrik kontağı gösterilirken, soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Erciş’te apartmanda yangın