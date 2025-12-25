DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,96 -0,03%
BITCOIN
3.779.980,27 -0,77%

Erciş'te Zenginler Apartmanında Yangın — Yaklaşık 15 Kişi Tahliye Edildi

Van Erciş Vanyolu Mahallesi Zenginler apartmanında çıkan yangında yaklaşık 15 kişi, 4'ü çocuk, itfaiye ve sağlık ekiplerince tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 20:49
Erciş'te Zenginler Apartmanında Yangın — Yaklaşık 15 Kişi Tahliye Edildi

Erciş'te Zenginler Apartmanında Yangın

Olayın Detayları

Van’ın Erciş ilçesi Vanyolu Mahallesindeki Zenginler apartmanında, elektrik kontağında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde bulunan apartmanda çıkan yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Müdahale ve Tahliye

Apartmanda kendi imkânlarıyla dışarı çıkanların haricinde, dumandan etkilenen 4'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 15 kişi itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi. Akşam saatlerinde çıkan yangının dumanı, 32 daireli apartmanın diğer bölümlerini kısa sürede etkiledi.

Dairelerde mağdur olan vatandaşlar, olay yerine gelen Erciş itfaiye gurup amirliğine bağlı ekipler ve Erciş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık iki saatlik çalışmalar sonucu bulundukları yerlerden alınarak ambulanslara taşındı. Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar daha sonra Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Güvenlik Önlemleri

İhbar üzerine olay yerine gelen doğalgaz ekipleri doğalgaz vanalarını kapatarak olası bir doğalgaz patlamasının önüne geçti.

Yangının çıkış nedeni olarak elektrik kontağı gösterilirken, soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Erciş’te apartmanda yangın

Erciş’te apartmanda yangın

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Hafif Yaralı
2
Erciş'te apartman yangını: 15 kişi dumandan etkilendi
3
Yenidoğan Çetesi Davasında Savunmalar Sürüyor: Sanık Sayısı 61'e Yükseldi
4
Diyarbakır'da Poşet İçinde Kadın Cesedi Bulundu
5
Mersin'de Trafik Kavgası: Sürücüyü Döven 3 Şüpheli Tutuklandı — O Anlar Kamerada
6
Türkeli Gemiyanı Mahallesi'nde Ruhsatsız Yapılar Mühürlendi
7
Erciş'te Zenginler Apartmanında Yangın — Yaklaşık 15 Kişi Tahliye Edildi

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika