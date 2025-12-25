DOLAR
Türkeli Gemiyanı Mahallesi'nde Ruhsatsız Yapılar Mühürlendi

Sinop'un Türkeli ilçesi Gemiyanı Mahallesi Liman İçi mevkiinde ruhsata aykırı barakalar mühürlendi; sahiplere eşyalarını tahliye etmeleri için süre tanındı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 20:52
Türkeli Gemiyanı Mahallesi'nde Ruhsatsız Yapılar Mühürlendi

Türkeli'de ruhsatsız yapılara yasal işlem

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Gemiyanı Mahallesi Liman İçi mevkiinde yapılan denetimlerde, ruhsata aykırı yapılaşma tespit edildi. Konuyla ilgili olarak Türkeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda hareket edildi.

İnceleme ve uygulama

Denetimleri gerçekleştiren Türkeli Belediyesi ekipleri, söz konusu yapıların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32’nci maddesi kapsamında ruhsatsız olduğunu belirledi ve bu yapılara gerekli hukuki işlem uygulandı. Tespit edilen barakalar resmi olarak mühürlendi.

Süre ve sonraki adımlar

Yetkililer, yapı sahiplerine içeride bulunan eşyaların tahliyesi için belirli bir süre tanındığını bildirdi. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından, yetkili kurumlar tarafından söz konusu yapıların yıkım işlemleri gerçekleştirileceği ifade edildi.

