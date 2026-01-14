Aydın Efeler'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Aydın Efeler'de İzmir Bulvarı'nda minibüs ile otomobil çarpıştı; otomobil refüje savruldu, sürücü yaralandı, hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:10
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:11
İzmir Bulvarı'nda trafik kazası

Aydın’ın Efeler ilçesinde, İzmir Bulvarı üzerinde seyir halindeyken önündeki minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünde ilerleyen Y.T. idaresindeki 09 M 0345 plakalı minibüs ile M.C.Y. yönetimindeki 09 AJP 477 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje savrularak sürücüsü yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri yönlendirildi. Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

