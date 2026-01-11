Aydın Efeler'de Mutfak Aspiratöründe Yangın: Evde Maddi Hasar

Aydın Efeler'de bir evin mutfağındaki aspiratörden çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; evde maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 17:20
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 17:26
Aydın Efeler'de Mutfak Aspiratöründe Yangın: Evde Maddi Hasar

Aydın Efeler'de Mutfak Aspiratöründe Yangın

Olayın Detayları

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir apartmanın mutfağında başlayan yangın paniğe sebep oldu. Olay, Meşrutiyet Mahallesi 2057 sokak üzerindeki bir apartmanın 3’üncü katında saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.Ş. adına kayıtlı evin mutfak aspiratöründe henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Aspiratörden yoğun duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri ile birlikte kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çabasıyla yangın kontrol altına alındı.

Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE BİR EVİN MUTFAĞINDAKİ ASPİRATÖRDEN KAYNAKLANAN YANGINDA MADDİ HASAR...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE BİR EVİN MUTFAĞINDAKİ ASPİRATÖRDEN KAYNAKLANAN YANGINDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE BİR EVİN MUTFAĞINDAKİ ASPİRATÖRDEN KAYNAKLANAN YANGINDA MADDİ HASAR...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zeytinburnu'da kargo paketi patladı: 2 kişi hafif yaralandı
2
Şişli’de İşyerine Kurşun Yağmuru: Şüpheliler 'Zula Ev'de Yakalandı
3
Adana Karaisalı'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Ankara Kızılcahamam'da Kar Çam Ağacını Devirdi
5
Bursa İznik'te 17 yıl 29 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
6
Tekirdağ'da alkollü sürücü elektrikli bisikletliye çarpıp kaçtı, sanayide yakalandı
7
Isparta'da 4–10 Ocak Denetimleri: 52 Aranan Şahıs Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları