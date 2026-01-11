Aydın Efeler'de Mutfak Aspiratöründe Yangın: Evde Maddi Hasar

Aydın Efeler'de Mutfak Aspiratöründe Yangın

Olayın Detayları

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir apartmanın mutfağında başlayan yangın paniğe sebep oldu. Olay, Meşrutiyet Mahallesi 2057 sokak üzerindeki bir apartmanın 3’üncü katında saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.Ş. adına kayıtlı evin mutfak aspiratöründe henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Aspiratörden yoğun duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri ile birlikte kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çabasıyla yangın kontrol altına alındı.

Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

