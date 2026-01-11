Bursa İnegöl'de Motosiklet Kazası: 1'i Ağır, 2 Yaralı

Bursa İnegöl'de motosikletin çarptığı yayada 1'i ağır, 2 yaralı

Kaza Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda saat 19.00'da gerçekleşti

Kaza, 19.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Gökhan B.(18) yönetimindeki 16 BUJ 420 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Zekeriya K.(69)'ya çarptı.

Kazada sürücü ve yaya olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk bilgilendirmeye göre, yayanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı ve olay yerinde inceleme yaptı. Kazanın oluş nedeni ve sorumluluk konusundaki çalışmalar sürüyor.

