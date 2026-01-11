Bursa İnegöl'de Motosiklet Kazası: 1'i Ağır, 2 Yaralı

İnegöl Turgutalp Mahallesi'nde motosikletin çarptığı 69 yaşındaki yaya ağır, sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 22:09
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 22:09
Kaza Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda saat 19.00'da gerçekleşti

Kaza, 19.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Gökhan B.(18) yönetimindeki 16 BUJ 420 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Zekeriya K.(69)'ya çarptı.

Kazada sürücü ve yaya olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk bilgilendirmeye göre, yayanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı ve olay yerinde inceleme yaptı. Kazanın oluş nedeni ve sorumluluk konusundaki çalışmalar sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

