Aydın Efeler'de Otomobilden Dumanlar: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Aydın Efeler'de 09 HL 740 plakalı otomobilin motorundan duman çıktı; itfaiye müdahale ederek yangını söndürdü, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:37
Olay

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Efeler Mahallesi Dr. Serkan Kurnaz Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden aniden dumanlar yükseldi. Olayda söz konusu aracın plakası 09 HL 740 olarak kaydedildi.

Müdahale

Aracını emniyetli şekilde sağa çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polİs ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi ve yangını söndürdü.

Son Durum ve İnceleme

İtfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından olay yerinde yapılan ilk değerlendirmede yangının elektrik kablolarından kaynaklandığı düşünülürken, konuyla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

