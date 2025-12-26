DOLAR
Malatya'da DEAŞ Operasyonu: İbrahim Burtakuçin Tutuklandı

MİT ve Emniyet ortak operasyonuyla, yılbaşı döneminde eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ destekçisi İbrahim Burtakuçin Malatya'da yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 18:36
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu, yeni yılda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ terör örgütü destekçisi İbrahim Burtakuçin Malatya’da yakalanarak tutuklandı.

İstihbari Bulgular

Edinilen bilgilere göre, MİT’in yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında Burtakuçin’in Türkiye’de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine geçerek örgüte katılma arayışı içinde olduğu ve yılbaşı döneminde Türkiye’de eylem/saldırı hazırlığı yaptığı belirlendi.

Şahsın yurt içi ve yurt dışında çok sayıda DEAŞ sempatizanı ile irtibat halinde olduğu tespit edildi.

Operasyon ve Ele Geçirilen Deliller

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyonla Burtakuçin Malatya’da gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile yasaklı yayın ele geçirildi.

Ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, DEAŞ’a ait yazılımlar, örgütün sözde bayrak ve flama görselleri, motivasyon amaçlı kullanılan ve örgüte katılımı teşvik eden ses dosyaları, DEAŞ mensupları ve yöneticilerine ait görsel ve videolar ile örgütsel görüşmelere dair içeriklerin bulunduğu tespit edildi.

Yargılama Süreci

Malatya’da yakalanarak gözaltına alınan İbrahim Burtakuçin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

