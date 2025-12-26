Malatya'da DEAŞ Operasyonu: İbrahim Burtakuçin Tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu, yeni yılda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ terör örgütü destekçisi İbrahim Burtakuçin Malatya’da yakalanarak tutuklandı.

İstihbari Bulgular

Edinilen bilgilere göre, MİT’in yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında Burtakuçin’in Türkiye’de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine geçerek örgüte katılma arayışı içinde olduğu ve yılbaşı döneminde Türkiye’de eylem/saldırı hazırlığı yaptığı belirlendi.

Şahsın yurt içi ve yurt dışında çok sayıda DEAŞ sempatizanı ile irtibat halinde olduğu tespit edildi.

Operasyon ve Ele Geçirilen Deliller

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyonla Burtakuçin Malatya’da gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile yasaklı yayın ele geçirildi.

Ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, DEAŞ’a ait yazılımlar, örgütün sözde bayrak ve flama görselleri, motivasyon amaçlı kullanılan ve örgüte katılımı teşvik eden ses dosyaları, DEAŞ mensupları ve yöneticilerine ait görsel ve videolar ile örgütsel görüşmelere dair içeriklerin bulunduğu tespit edildi.

Yargılama Süreci

Malatya’da yakalanarak gözaltına alınan İbrahim Burtakuçin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MALATYA’DA DEAŞ OPERASYONU, EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI