Ayvacık'ta Şiddetli Yağış: Çay ve Dere Taştı, Demir Köprü Kullanılamaz Hale Geldi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde üç gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgedeki çay ve derelerin taşması sonucu yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Ulaşım ve altyapıda hasar

Sağanak nedeniyle ilçeye giriş sağlayan 3 nolu yolun girişi kapandı. Sürücüler, yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Ümmühan Mahallesi Çayiçi mevkiinde taşan derenin etkisiyle bir demir köprüde çökme meydana geldi; demir köprü kullanılamaz hale geldi.

Tarım ve yerel etkiler

Bölgede yer alan tarım arazileri de yoğun yağıştan olumsuz etkilendi. Çiftçiler ve yerel yetkililer, ekili alanlardaki su baskınlarının yol açtığı zararları değerlendiriyor.

İlçede sağanak yağışın etkisi halen sürüyor; yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

