Aziz İhsan Aktaş davası 4. gün: Halil İbrahim Çalış savunma yapıyor

Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davanın 4. gününde Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Çalış savunma yapıyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:13
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:13
Duruşma Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde sürüyor

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanıkın yargılandığı dava, dördüncü gününde devam ediyor.

İddianamede, aralarında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddia ediliyor.

Davanın 200 sanıkla görüldüğü duruşma, ilk kez 27 Ocak'ta hakim karşısına çıkmıştı. Bugünkü oturum, Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda yapıldı; bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya çok sayıda partili ve milletvekilinin de izleyici olarak katıldığı belirtildi. Mahkeme, duruşmanın dördüncü gününde Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Çalış'ın savunması ile devam ettiğini kaydetti.

