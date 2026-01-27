Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü davası bugün başlıyor

Belediye başkanlarına rüşvet iddiasıyla 200 sanıklı dava bugün başlıyor; duruşma güvenlik ve basın düzenlemeleriyle Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılacak.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 09:11
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 09:11
Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize etmekle suçlanan ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen örgüte ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Duruşma düzenlemeleri ve güvenlik önlemleri

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmanın Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan 1 Nolu Salonda yapılmasına karar verdi ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ile Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yazı gönderdi.

Yazıda, duruşma salonuna giriş için giriş kartları hazırlanacağı, bu kartları ibraz edenlerin salona alınacağı belirtildi. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile vekil ve müdafilerinin öncelikli olarak salona alınmasına karar verildi; tanık olarak dinlenmeleri kararlaştırılanlar ise önceki ifadeleri duymamaları için salon dışında bekletilecek.

Basın düzenlemesi kapsamında avukatlar için ayrılan bölümün izleyicilere yakın 25 kişilik kısmının 20’si ulusal, 5’i yabancı olmak üzere basın mensuplarına tahsis edilmesi; güvenlik değerlendirmesi sonucu 5 tane yabancı ve aynı basın grubundan sadece 1 kişi olmak üzere 20 tane ulusal basın mensubunun salona alınması kararlaştırıldı. Yer yetersizliği nedeniyle diğer basın kuruluşlarının birer temsilcisi, duruşmanın yansıtıldığı ekranlı bölümde hazır bulunabilecek.

Ayrıca duruşma salonu binasında, tutuklu ve tutuksuz sanıkların rahatsızlanması durumuna müdahale etmek üzere doktor ve sağlık personeli bulundurulması istendi; jandarmadan belirtilen kurallar çerçevesinde gerekli tedbirleri alması talep edildi.

İddianameden öne çıkanlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, Beşiktaş, Avcılar ve Esenyurt belediyeleri ile İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi Ticaret A.Ş. ve İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile birlikte toplam 200 kişi "şüpheli"; 19 kişi ise "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

Aktaş'ın ifadeleri ve tahliyesi

Soruşturma kapsamında sanık Aziz İhsan Aktaş, 30 Nisan 2025 ve 11 Mayıs 2025 tarihlerinde ek ifade verdi. Aktaş, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı gerekçesiyle 4 Haziran 2025 tarihinde, "konutu terk etmemek" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla tahliye edildi.

İstenilen cezalar

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Aziz İhsan Aktaş için; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 kez "ihaleye fesat karıştırma", 4 kez "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 kez "resmi belgede sahtecilik", 21 kez "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", 10 kez "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından toplamda 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer şüpheliler için talep edilen cezalar arasında, Utku Caner Çaykara için 2 kez "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar; Ahmet Özer için 2 kez "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 kez "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası yer aldı.

Sanıklar Oya Tekin, Kadir Aydar, Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere için "rüşvet alma" suçundan 4’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezası, şüpheli Rıza Akpolat için ise "suç örgütüne üye olma", 26 kez "ihaleye fesat karıştırma", 3 kez "resmi belgede sahtecilik", 19 kez "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 4 kez "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Duruşma bugün başlamış olup, süreçteki düzenlemeler ve iddianamedeki ağır ceza talepleri davanın seyrini belirleyecek.

