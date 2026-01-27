Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasında 200 Sanığın İlk Günü Silivri'de

Belediye başkanlarına rüşvet iddiasıyla hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanık İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı; tefrik talebi reddedildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:27
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 17:27
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasında 200 Sanığın İlk Günü Silivri'de

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasında 1'inci Gün Tamamlandı

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik iddianame kapsamında 200 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü’nde görüldü.

Duruşmada öne çıkan talepler ve karar

Bir kısım tutuklu sanıklar, dosyanın tefrik edilmesini talep etti. Taleplerin değerlendirilmesi için verilen ara sonrası mahkeme heyeti, bu taleplerin reddine hükmetti ve duruşmayı yarına erteledi. Aziz İhsan Aktaş avukatı duruşmada, "Bu dava, tarihin en büyük yolsuzluk davası, dava ayrı ayrı tefrik edilirse, karar ayrı ayrı mahkemelerde değerlendirilemez. Yetkisizlik kararı verilmeden davanın bu mahkemede görülmesini talep ediyoruz" şeklinde savunma yaptı.

Sanıklar, isimler ve kimlik tespitleri

İddianamede adı geçen ve yargılanan belediye başkanları arasında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere bulunuyor.

Kimlik tespitleri sırasında Aziz İhsan Aktaş, aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu ve mesleğinin iş adamı olduğunu beyan etti. Öte yandan, Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Rıza Akpolat, kimlik tespiti sırasında tüm mal varlığına el konulduğunu belirtip gelirinin olmadığını söyledi. Akpolat, 6 Ocak günü CHP İl Başkanlığı seçimine muhalefet karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı davada aylık gelirinin 300-500 bin lira civarı olduğunu aktarmıştı.

Sonraki adım: Sanık savunmaları

Kimlik tespitlerinin ve iddianame özetinin okunmasının ardından mahkeme duruşmayı yarına erteledi. Yarın ilk savunmayı, görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Ceyhan Kayhan yapacak; Kayhan'ın ardından diğer sanıkların savunmalarına geçilmesi bekleniyor.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 1'inci gün sona erdi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 1'inci gün sona erdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları