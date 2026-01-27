Van'da uyuşturucu operasyonu: 10 kilo 720 gram ele geçirildi

Van'da polis operasyonunda 8 kilo 700 gram metamfetamin ve 2 kilo 20 gram eroin olmak üzere toplam 10 kilo 720 gram uyuşturucu ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 18:51
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 19:03
Van'da uyuşturucu operasyonu: 10 kilo 720 gram ele geçirildi

Van'da uyuşturucu operasyonu: 10 kilo 720 gram ele geçirildi

Gevaş'ta durdurulan araçta metamfetamin ve eroin bulundu

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, Gevaş ilçesinde tespit edilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda; 9 parça halinde 8 kilo 700 gram metamfetamin ile 2 parça halinde 2 kilo 20 gram eroin ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam miktarı 10 kilo 720 gram olarak açıklandı.

Olayla ilgili olarak, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan 2 şüpheli hakkında gözaltı işlemi başlatılarak adli işlemlere sevk edildi.

VAN'DA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA 10 KİLO 720 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE...

VAN'DA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA 10 KİLO 720 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRDİ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da Kavşakta Kaza: Otomobil ile Cip Çarpıştı — 3 Yaralı
2
Uşak'ta Çatıdan Düşen 45 Yaşındaki Apartman Yöneticisi Hayatını Kaybetti
3
Manavgat'ta Bacadan Saçılan Kıvılcımlar Yangın Paniği Yarattı
4
İnegöl'de Trafik Faciası: 2 Genç Kız Öldü, Sürücü 144 Promil Alkollü
5
Kırıkkale Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 14 Tutuklama
6
Bursa İznik'te 17 yıl 29 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
7
Adıyaman'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza: 2 yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları