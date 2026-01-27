Van'da uyuşturucu operasyonu: 10 kilo 720 gram ele geçirildi

Gevaş'ta durdurulan araçta metamfetamin ve eroin bulundu

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, Gevaş ilçesinde tespit edilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda; 9 parça halinde 8 kilo 700 gram metamfetamin ile 2 parça halinde 2 kilo 20 gram eroin ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam miktarı 10 kilo 720 gram olarak açıklandı.

Olayla ilgili olarak, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan 2 şüpheli hakkında gözaltı işlemi başlatılarak adli işlemlere sevk edildi.

