Ağrı Doğubayazıt’ta 840 Paket Kaçak Sigara ve 15 kg Safran Tohumu Ele Geçirildi

Jandarma ekiplerinin yol kontrolünde yapılan operasyon

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirdikleri yol kontrol faaliyeti sırasında şüpheli araçları durdurdu.

Araçlarda ve eklentilerinde yapılan aramalarda 840 paket gümrük kaçağı sigara ile 15 kilogram safran tohumu bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve kaçak ürünlere el konuldu.

