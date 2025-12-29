DOLAR
42,92 -0,03%
EURO
50,46 0,22%
ALTIN
5.999,9 4,03%
BITCOIN
3.760.337,94 0,02%

Ağrı Doğubayazıt’ta 840 Paket Kaçak Sigara ve 15 kg Safran Tohumu Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma yol kontrolünde 840 paket gümrük kaçağı sigara ile 15 kilogram safran tohumu bulundu; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 19:18
Ağrı Doğubayazıt’ta 840 Paket Kaçak Sigara ve 15 kg Safran Tohumu Ele Geçirildi

Ağrı Doğubayazıt’ta 840 Paket Kaçak Sigara ve 15 kg Safran Tohumu Ele Geçirildi

Jandarma ekiplerinin yol kontrolünde yapılan operasyon

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirdikleri yol kontrol faaliyeti sırasında şüpheli araçları durdurdu.

Araçlarda ve eklentilerinde yapılan aramalarda 840 paket gümrük kaçağı sigara ile 15 kilogram safran tohumu bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve kaçak ürünlere el konuldu.

AĞRI’NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN YOL KONTROLÜ SIRASINDA 840 PAKET...

AĞRI’NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN YOL KONTROLÜ SIRASINDA 840 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA İLE 15 KİLOGRAM SAFRAN TOHUMU ELE GEÇİRİLDİ.

AĞRI’NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN YOL KONTROLÜ SIRASINDA 840 PAKET...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bartın'da Saatte 90 km Fırtına: 10 Metreye Ulaşan Dev Dalgalar
2
Ankara'ya Şehit Ateşi Düştü: Polis Memuru Yasin Koçyiğit DEAŞ Operasyonunda Şehit
3
Yalova operasyonunda etkisiz DEAŞ’lı Zafer Umutlu’nun İnegöl paylaşımı ortaya çıktı
4
Manavgat Irmağı'nda 54 Yaşındaki Muharrem Çakır'ın Cesedi Bulundu
5
Bolu'da Gerede-Samsun Karayolu Çift Şeritli Ulaşıma Kapandı
6
Erden Timur'a Tutuklama Talebi: Galatasaray Başkan Vekili Aklama İddiasıyla Adliyede
7
Sultangazi'de Otobüs Durağında Kız Öğrenciye Silahlı Saldırı: Şüpheli Gözaltında

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı