Afyonkarahisar'da Jandarma 51 Aranan Kişiyi Yakaladı, 13'ü Tutuklandı
Operasyon ve Adli Süreç
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 51 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslardan 13'ü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
