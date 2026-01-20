Afyonkarahisar'da Jandarma 51 Aranan Kişiyi Yakaladı, 13'ü Tutuklandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nın yol kontrolünde çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı; bunlardan 13'ü mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 13:30
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:30
Operasyon ve Adli Süreç

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 51 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan 13'ü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

