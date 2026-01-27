Kahramanmaraş'ta Çocuk Açılan Mazgaldan Havalandırmaya Düştü

Kahramanmaraş İsa Divanlı Mahallesi'nde bir çocuğun mazgal kapağının açılması sonucu havalandırma boşluğuna düştüğü, itfaiye tarafından kurtarıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:34
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:34
Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayda, bir çocuğun açık kalan mazgaldan havalandırma boşluğuna düşmesi sonucu yaralandığı bildirildi.

Olayın gelişimi

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsa Divanlı Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, mahallede bir binanın önündeki mazgalın kapağını bir kişi açtı. Bu sırada bir çocuk dengesini kaybederek açık kalan mazgaldan havalandırma boşluğuna düştü.

Müdahale ve sağlık durumu

Düşme sonucu yaralanan çocuk için itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı ve yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntüler ve soruşturma

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin mazgal kapağını açtığı ve çocuğun kısa sürede açık mazgaldan düştüğü anlar yer alıyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

