Van İpekyolu'da Emekli ve Engelli Dolandırıcısı Tutuklandı

Olay ve soruşturma detayları

Van Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son iki ay içerisinde bankaların para çekme noktalarında emekli ve engelli vatandaşları hedef alan bir dolandırıcının izini sürdü.

Şüpheli, para çekme işlemlerine fazla hakim olmayan 4 vatandaşa yardım amacıyla yaklaşarak kart şifrelerini öğrendi, el çabukluğu ile kartlarını başka bir geçersiz kart ile değiştirdi. Ardından mağdur şahısların kartları ile başka para çekme noktalarına gidip hesaplarındaki paraları çektiği tespit edildi.

Yapılan ayrıntılı kamera incelemeleri ve sokak çalışmaları sonucu yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, 'Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması' suçu kapsamında adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

