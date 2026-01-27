Van İpekyolu'da Emekli ve Engelli Dolandırıcısı Tutuklandı

Van İpekyolu’nda emekli ve engellileri 'yardım' bahanesiyle dolandıran şüpheli, polis kameraları ve sokak çalışmalarıyla yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 19:01
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 19:16
Olay ve soruşturma detayları

Van Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son iki ay içerisinde bankaların para çekme noktalarında emekli ve engelli vatandaşları hedef alan bir dolandırıcının izini sürdü.

Şüpheli, para çekme işlemlerine fazla hakim olmayan 4 vatandaşa yardım amacıyla yaklaşarak kart şifrelerini öğrendi, el çabukluğu ile kartlarını başka bir geçersiz kart ile değiştirdi. Ardından mağdur şahısların kartları ile başka para çekme noktalarına gidip hesaplarındaki paraları çektiği tespit edildi.

Yapılan ayrıntılı kamera incelemeleri ve sokak çalışmaları sonucu yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, 'Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması' suçu kapsamında adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

