Bafra'da 25 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı
Samsun — Polis operasyonu
Samsun'un Bafra ilçesinde, kasten öldürme suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.
Operasyonu yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı.
Yakalanan hükümlünün kimliği Y.T. (32) olarak belirtildi. Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
SAMSUN'UN BAFRA İLÇESİNDE CİNAYET SUÇUNDAN HAKKINDA 25 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDI.