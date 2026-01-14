Bafra'da 25 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde kasten öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. (32), polis operasyonuyla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:45
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:45
Samsun — Polis operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesinde, kasten öldürme suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Operasyonu yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı.

Yakalanan hükümlünün kimliği Y.T. (32) olarak belirtildi. Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

