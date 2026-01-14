Kartal Bölge Adliye'de Savcı Hakimi Yaraladı — Kılıçarslan Tutuklama Talebiyle Sevk

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, hakim Aslı Kahraman'ı kasığından vurdu; Kılıçarslan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:55
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:55
Mahkeme koridorlarında yaşanan silahlı saldırı sonrası savcı adliyeye sevk edildi

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde dün hakim Aslı Kahraman’ı kasığından vuran cumhuriyet savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Cumhuriyet savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman’a silahla 1 el ateş ederek yaraladı.

Kılıçarslan ikinci atışı yapmak istediği sırada, odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü çaycı Yakup Karadağ tarafından engellendi.

Mağdur hakim Kahraman’ın kasık bölgesinde kurşun girişi olduğu belirlendi. Olayı gerçekleştiren savcı ise olay yerinde yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından savcı hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltı kararı verildi.

Savcı Kılıçarslan, işlemlerinin ardından ifadesinin alınması için bugün İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

Kılıçarslan, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından ‘kasten insan öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

