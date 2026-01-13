Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde Silahlı Saldırı: Savcı Hakimi Yaraladı

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli savcı M.Ç.K., 13.15'te üye hakime A.K.Y.'ı makam odasında silahla yaraladı; hakim hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:48
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:48
Olayın Detayları

Bugün saat 13.15 sıralarında, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli savcı M.Ç.K., 23. Ceza Dairesi üyesi hakim A.K.Y.'yı makam odasında, aralarında yaşanan anlaşmazlık sonucu silahla yaraladı.

Olayın Anadolu Adliyesi içinde gerçekleştiği belirtilirken, yaralanan hakim hızlı bir şekilde Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, hakimin durumunun şu an için iyi olduğunu bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi ve ekipler olay yeri incelemesi başlattı. Gelişmelerle ilgili soruşturma sürüyor.

