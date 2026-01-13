Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde Silahlı Saldırı: Savcı Hakimi Yaraladı

Olayın Detayları

Bugün saat 13.15 sıralarında, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli savcı M.Ç.K., 23. Ceza Dairesi üyesi hakim A.K.Y.'yı makam odasında, aralarında yaşanan anlaşmazlık sonucu silahla yaraladı.

Olayın Anadolu Adliyesi içinde gerçekleştiği belirtilirken, yaralanan hakim hızlı bir şekilde Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, hakimin durumunun şu an için iyi olduğunu bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi ve ekipler olay yeri incelemesi başlattı. Gelişmelerle ilgili soruşturma sürüyor.

KARTAL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ