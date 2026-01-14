Gazipaşa'da Otomobil Refüjdeki Ağaca Çarptı: 2 Yaralı

Gazipaşa'da Otomobil Refüjdeki Ağaca Çarptı

D-400 kara yolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, D-400 kara yolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Alanya'dan Anamur yönüne giden 07 LAT 70 plakalı Hyundai marka otomobili, sürücü S.A. idare ediyordu. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç refüjdeki ağaca çarptı ve çarpmanın etkisiyle karşı şeride savruldu.

Kazada sürücü S.A. ile yanındaki M.A. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıkları bildirildi. Kaza nedeniyle yolda kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

