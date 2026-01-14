Gaziantep'te 50 Yıl Kesinleşmiş Cezayla Aranan Y.K. Yakalandı

Jandarma operasyonuyla Şehitkâmil'de yakalama

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 50 yıl hapis cezası bulunan Y.K.'yı yakaladı.

Yapılan çalışmada şüphelinin, izinsiz ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme ve makletme suçlarından hükümlü olduğu, Şehitkâmil ilçesinde tespit edilerek gözaltına alındığı ifade edildi.

Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GAZİANTEP'TE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 50 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.