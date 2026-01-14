Gaziantep'te 50 Yıl Kesinleşmiş Cezayla Aranan Y.K. Yakalandı

Gaziantep'te izinsiz ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme ve makletme suçlarından hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K., jandarma tarafından Şehitkâmil'de yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:48
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:48
Jandarma operasyonuyla Şehitkâmil'de yakalama

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 50 yıl hapis cezası bulunan Y.K.'yı yakaladı.

Yapılan çalışmada şüphelinin, izinsiz ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme ve makletme suçlarından hükümlü olduğu, Şehitkâmil ilçesinde tespit edilerek gözaltına alındığı ifade edildi.

Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

