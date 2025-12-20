Balıkesir'de Cam Paleti Düştü, Anayolda Trafik Kilitlendi

Olay Yeri: Adnan Menderes Mahallesi

Balıkesir'de inşaata götürülmek üzere kamyonete yüklenen cam paneller, yokuş çıkarken araçtan kayarak ana caddeye dağıldı ve yol üzerinde geniş çaplı tehlike oluşturdu.

Olay, Adnan Menderes Mahallesindeki ana cadde üzerinde, huzurevinin önünde meydana geldi. Paneli bağlayan bağların kopması sonucu cam parçaları caddeye yayıldı ve yoğun trafikte akış bir süre durdu.

Kamyonette bulunan 2 şahıs, yola saçılan camları yolun dışına atmak için çabaladı. Bölgeye gelen ihbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 itfaiye aracı müdahale etti; itfaiye ekipleri camları tazyikli su ile yolun dışına attı.

İtfaiyenin çalışması sırasında yolun uzun süre kapalı kalmaması için itfaiye erleri trafiği yönlendirdi. Yol kenarına alınan cam parçaları daha sonra Karesi Belediye Katı Atık toplama ekiplerince kaldırıldı.

Olay sırasında başka bir can kaybı veya yaralanma bilgisinin paylaşılmadığı bildirildi.

