İzmir'de 24 saatte 99 göçmen yakalandı, 3 kaçakçı gözaltında

İzmir’de 18 Aralık'ta düzenlenen 4 ayrı operasyonda 99 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 13:29
İzmir’in Seferihisar ve Aliağa ilçelerinde, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin 24 saat kesintisiz sürdürdüğü operasyonlarda toplam 99 düzensiz göçmen yakalandı ve 3 göçmen kaçakçısı şüpheli gözaltına alındı. 18 Aralık tarihinde gerçekleşen 4 ayrı operasyonda, teknolojik imkanlar ve saha istihbaratı en üst düzeyde kullanıldı.

Karada gerçekleşen operasyon

Günün ilk müdahalesi 00.30 sıralarında Seferihisar’da yapıldı. Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311), Sahil Güvenlik Botu (KB-22), Sahil Güvenlik KOM Timi ve Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kara üzerinde tespit edilen 27 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Deniz ve hava unsurlarıyla süren takip

Denizdeki denetimlerde Aliağa açıklarında 03.30'da hareketli bir fiber bot durdurularak 18 göçmen yakalandı. Ardından 06.50'de Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından tespit edilen başka bir botta 14 göçmen daha ele geçirildi. Günün son operasyonu ise 22.30'da Seferihisar açıklarında yapıldı; bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik gemi ve botları içinde 40 kişinin bulunduğu lastik botu durdurdu.

Gözaltı ve sevk işlemleri

Operasyonlar kapsamında yakalanan toplam 99 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.

