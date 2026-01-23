Balıkesir İvrindi'de Servis Aracı Şarampole Uçtu: 14 Yaralı

Balıkesir İvrindi'de servis aracı şarampole uçtu; 19 yolcudan 14'ü yaralandı, yaralılar 112 ekiplerince hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:28
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:28
Balıkesir İvrindi'de Servis Aracı Şarampole Uçtu: 14 Yaralı

Balıkesir İvrindi'de Servis Aracı Şarampole Uçtu: 14 Yaralı

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 19 yolcusu bulunan servis aracı şarampole uçtu.

Kaza ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, İvrindi’den 19 işçiyi alan 10 S 37038 plakalı servis aracının sürücüsü, Kaşağıl Mahallesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybedince araç şarampole yuvarlandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri, araçta bulunan 19 işçiyi kurtardı. Yaralanan 14 kişi, 112 sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

Soruşturma sürüyor

Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

BALIKESİR'İN İVRİNDİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 19 YOLCUSU BULUNAN SERVİS ARACI...

BALIKESİR'İN İVRİNDİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 19 YOLCUSU BULUNAN SERVİS ARACI ŞARAMPOLE UÇTU. YARALANAN 14 KİŞİ, 112 SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN HASTANELERE TAŞINDI.

BALIKESİR'İN İVRİNDİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 19 YOLCUSU BULUNAN SERVİS ARACI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Menemen'de dekoratif kemer faciası: İşletmeciye 15 yıl hapis talebi
2
Manavgat'ta İtilerek Çalıştırılan Otomobil Yandı
3
Manavgat'ta Bacadan Saçılan Kıvılcımlar Yangın Paniği Yarattı
4
Balıkesir'de Karla Mücadele: Büyükşehir 7/24 Sahada
5
Manavgat'ta Arızalanan Audi İtilirken Motoru Yandı
6
Manavgat'ta Bacadan Kıvılcım Yangını: 4 Kişi Dumandan Etkilendi
7
Bilecik'te Kadına Karşı Tehditten Aranan Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları