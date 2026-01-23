Balıkesir İvrindi'de Servis Aracı Şarampole Uçtu: 14 Yaralı

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 19 yolcusu bulunan servis aracı şarampole uçtu.

Kaza ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, İvrindi’den 19 işçiyi alan 10 S 37038 plakalı servis aracının sürücüsü, Kaşağıl Mahallesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybedince araç şarampole yuvarlandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri, araçta bulunan 19 işçiyi kurtardı. Yaralanan 14 kişi, 112 sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

Soruşturma sürüyor

Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

