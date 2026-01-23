Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı; çeşitli maddeler ve malzemeler ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 18:46
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 18:46
Adapazarı'nda emniyetten başarılı operasyon

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki operasyonlarda 7 şahıs gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 9 parça halinde 4.39 gram sentetik cannobinoid maddesi, 6 parça halinde 1.77 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu paketleme de kullanılan folyo, 185 gram sentetik cannobinoid yapımında kullanılan aseton maddesi ve 1 adet sentetik ecza maddesi yer aldı.

Gözaltına alınan şahıslardan bir tanesinin sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı bildirildi.

