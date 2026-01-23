İzmir Menemen'de Silahlı Saldırı: Eski Erkek Arkadaş Gözde Akbaba’yı Vurdu

Yayın Tarihi: 23.01.2026 18:27
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 18:27
İzmir'in Menemen ilçesinde, eski erkek arkadaşının düzenlediği silahlı saldırıda yaralanan 26 yaşındaki Gözde Akbaba, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı, şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olayın detayları

Olay, 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.20 sıralarında Menemen ilçesi İnönü Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, ikamet ettiği sitenin girişine gelen Gözde Akbaba (26), kendisini rahatsız ve tehdit ettiği ileri sürülen eski erkek arkadaşı Lokman E. (33) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu ve daha önce genç kadını 'sizi öldüreceğim' diyerek tehdit ettiği öne sürüldü.

Akbaba, sol diz kapağı altından yaralandı ve olay yerine gelen ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Görüntülerde pusu ve kaçış anı

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Akbaba'nın eve girmek üzereyken saldırganla karşılaştığı, saldırganın pusu kurarak kadına ateş ettiği, Akbaba'nın kaçmaya çalıştığı ve çevreden gelen silah sesleri ile yardım çığlıklarının yer aldığı görüldü.

Soruşturma ve yakalama

Menemen Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) timleri geniş çaplı tahkikat başlattı. Yapılan saha çalışmaları sonucu şüpheli Lokman E., olaydan yaklaşık bir buçuk saat sonra bir akaryakıt istasyonunda beklerken yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, olayda kullandığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ve boş şarjör ele geçirildi.

Hastane süreci ve adli işlemler

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Gözde Akbaba, yapılan tüm müdahalelere rağmen 21 Ocak günü hayatını kaybetti. Vefat haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Karşıyaka Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ölü muayene işlemlerinin ardından cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Gözaltına alınan Lokman E., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

