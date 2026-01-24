Balıkesir Sındırgı’da 5.1’lik Deprem: Işıklar Mahallesi'nde Tedirginlik

Merkez Üssü Işıklar Mahallesi: Geceyi Dışarıda Geçiren Sakinler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki deprem, merkez üssü kırsal Işıklar Mahallesinde oturan vatandaşlarda tedirginlik yarattı.

Depremin ardından birçok Işıklar sakini evlerini terk ederek dışarı çıktı; gece yarısı olmasına rağmen bölge halkının halen evlerine dönmediği bildirildi.

AFAD ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölgede hazır bekletiliyor.

Vatandaşların, ısınmak amacıyla evlerin bahçelerinde ve giriş katlarında ateş yaktıkları gözlendi.

