Balıkesir Sındırgı’da 5.1’lik Deprem: Işıklar Mahallesi'nde Tedirginlik

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.1 büyüklüğündeki deprem, merkez üssü Işıklar Mahallesi sakinlerini sokağa döktü; ekipler bölgede hazır bekliyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 02:22
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 02:57
Merkez Üssü Işıklar Mahallesi: Geceyi Dışarıda Geçiren Sakinler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki deprem, merkez üssü kırsal Işıklar Mahallesinde oturan vatandaşlarda tedirginlik yarattı.

Depremin ardından birçok Işıklar sakini evlerini terk ederek dışarı çıktı; gece yarısı olmasına rağmen bölge halkının halen evlerine dönmediği bildirildi.

AFAD ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölgede hazır bekletiliyor.

Vatandaşların, ısınmak amacıyla evlerin bahçelerinde ve giriş katlarında ateş yaktıkları gözlendi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

