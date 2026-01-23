İzmir Konak’ta Bozdurulurken Yakalandı: Manisa’dan Çalındığı İddia Edilen 60 Gram Altın

Konak - 14.45

Manisa’da bir kuyumcudan çalındığı iddia edilen 60 gram altını İzmir’in Konak ilçesinde bozdurmak isteyen şahıslardan biri, iş yeri sahibinin dikkati sayesinde yakalandı.

Olay, saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Kuyumcu durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, kısa sürede bölgeye geldi.

Polis ekiplerini fark eden şüphelilerden biri yaya olarak kaçıp izini kaybettirirken, H.S. (26) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerine gelen araçta yapılan incelemede aracın üzerinde kurşun izleri görüldü. Gözaltına alınan H.S. emniyete götürülürken, polis ekipleri kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

