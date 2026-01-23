Tokat’ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Erbaa'da iki ayrı operasyonda 7 Afgan uyruklu yakalandı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 2 ayrı operasyonda toplam 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenlerin tamamının Afganistan uyruklu olduğu belirtildi. İşlemlerinin ardından göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Tokat İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen B.G., U.A. ve A.A. isimli şüpheliler Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürücüler B.G. ve U.A., çıkarıldıkları mahkemece "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak Tokat Çamlıbel Cezaevi'ne gönderildi. Şüpheli A.A. ise yurt dışına çıkış yasağı konulması ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat’ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 kişi tutuklandı