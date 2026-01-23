Gaziantep-Nurdağı D-400'de Karla Saplanan Tır Trafiği Kilometrelerce Durdurdu

Gaziantep-Nurdağı D-400 kara yolunda yoğun kar nedeniyle kontrolden çıkan tır kara saplandı; 2 saatlik müdahaleyle yol tekrar ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:13
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 16:15
Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep-Nurdağı kara yolunda bir tır kontrolden çıkarak kara saplandı, D-400 kara yolunu tamamen kapattı ve yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Olayın Detayları

Seyir halindeki tırın kar yüzünden savrulması sonucu ulaşım tamamen durdu. Bölgedeki sürücüler uzun süre beklemek zorunda kaldı ve güzergâhta ciddi aksamalar yaşandı.

Müdahale ve Yolun Açılması

Kaza sonrası sevk edilen ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından tırı bulunduğu yerden kaldırdı. Tırın kaldırılmasının ardından yol kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

