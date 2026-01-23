Gaziantep-Nurdağı D-400'de Karla Saplanan Tır Trafiği Kilometrelerce Durdurdu
Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep-Nurdağı kara yolunda bir tır kontrolden çıkarak kara saplandı, D-400 kara yolunu tamamen kapattı ve yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Olayın Detayları
Seyir halindeki tırın kar yüzünden savrulması sonucu ulaşım tamamen durdu. Bölgedeki sürücüler uzun süre beklemek zorunda kaldı ve güzergâhta ciddi aksamalar yaşandı.
Müdahale ve Yolun Açılması
Kaza sonrası sevk edilen ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından tırı bulunduğu yerden kaldırdı. Tırın kaldırılmasının ardından yol kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.
