Suruç'ta Sanat Sokağı'nın Çatısı Kar Yükü Nedeniyle Çöktü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki sanat sokağının ahşap-plastik çatısı, yoğun kar nedeniyle çöktü; can kaybı yok, belediye bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:25
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 16:29
Yoğun kar yağışı sonrası çökme meydana geldi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, kent meydanında bulunan sanat sokağının ahşap ve plastikten yapılan çatısı, yoğun kar yağışının ardından biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Olay gece saatlerinde gerçekleşti. Şans eseri sokakta kimsenin olmaması facia riskini önledi.

Çökme sonrası bölgeye Suruç Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Ekipler alanı güvenlik şeridiyle kapattı ve çöken alanın kaldırılması için çalışma başlattı.

