Suruç'ta Sanat Sokağı'nın Çatısı Kar Yükü Nedeniyle Çöktü

Suruç'ta Sanat Sokağı'nın Çatısı Çöktü
Yoğun kar yağışı sonrası çökme meydana geldi
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, kent meydanında bulunan sanat sokağının ahşap ve plastikten yapılan çatısı, yoğun kar yağışının ardından biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
Olay gece saatlerinde gerçekleşti. Şans eseri sokakta kimsenin olmaması facia riskini önledi.
Çökme sonrası bölgeye Suruç Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Ekipler alanı güvenlik şeridiyle kapattı ve çöken alanın kaldırılması için çalışma başlattı.
SOKAĞIN ÇATISI AĞIRLIĞA DAYANAMADI