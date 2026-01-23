Balkan Barış Platformu’nun 2. Toplantısı Çırağan Sarayı’nda — Hakan Fidan Ev Sahipliği Yaptı

Balkan Barış Platformu’nun İkinci Toplantısı Çırağan Sarayı’nda

Balkan Barış Platformu’nun ikinci toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde İstanbul Beşiktaş’taki Çırağan Sarayında gerçekleştirildi. İlk toplantısı geçtiğimiz yılın Temmuz ayında yapılan platformun bu ikinci oturumu, bölgesel iş birliği ve güvenlik gündemleriyle öne çıktı.

Katılımcılar ve Görüşmeler

Toplantıya Bakan Fidan’ın yanı sıra Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedi Konakoviç, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Curiç katıldı. Toplantı öncesinde heyetler aile fotoğrafı çektirdi.

Gündem Maddeleri ve Amaç

Platform, bölgesel sahiplenme anlayışıyla bölge ülkeleri arasında diyaloğu, güveni ve iş birliğini artırmayı; bölgesel meselelere kalıcı çözümler üretilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu toplantıda bölgesel meseleler, müşterek sınır yönetimi ve düzensiz göçle mücadele, AB süreçlerinde iş birliği ve eş güdüm, enerji güvenliği, dijitalleşme, sanayi, gençlik, teknoloji, ulaşım koridorları ve bağlantısallık gibi geniş bir başlık yelpazesi ele alındı.

Vurgulanan İlkeler ve Türkiye’nin Rolü

Toplantıda ayrıca bölgesel sahiplenme ilkesinin önemi vurgulandı ve Balkan Barış Platformu’nun mevcut bölgesel ve uluslararası süreçlerin alternatifi değil, tamamlayıcısı ve destekleyicisi olduğu teyit edildi. Türkiye’nin Balkanlar’da barış, diyalog ve refaha katkı sağlayacak somut projelere dayanan bir iş birliği zemini oluşturma iradesi öne çıkarıldı. Ayrıca AB’nin genişleme sürecinin bölgesel hassasiyetleri gözeten ve birleştirici bir çerçevede yürütülmesi gerektiği dile getirildi.

Ekonomik ve Askeri İş Birliği

Toplantıda Türkiye’nin Balkan Barış Platformu’na katılan ülkelerle toplam ticaret hacminin yaklaşık 7 milyar Dolar, bu ülkelerdeki toplam yatırımlarının ise yaklaşık 8,9 milyar Dolar olduğu kaydedildi. Türkiye’nin, 13 Balkan ülkesini bir araya getiren tek platform olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ)nde aktif rol aldığı ve bölgesel iş birliğini teşvik ettiği belirtildi.

Türkiye öncülüğünde kurulan Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan ve Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan üçlü danışma mekanizmalarının, Balkanlar’da diyalog, uzlaşı ve güven inşasına verilen önemin somut örnekleri olduğu kaydedildi. Ayrıca Türkiye’nin KFOR ve Bosna-Hersek’teki EUFOR Althea Harekatı gibi askeri mevcudiyetlere katılarak bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğü ifade edildi; Türkiye’nin KFOR Komutanlığı görevini bir yıllığına 2025 Ekim ayında İtalya’dan devraldığı belirtildi.

