Bandırma-Susurluk karayolunda TIR devrildi: Hububat yola saçıldı

Bandırma-Susurluk karayolunda hububat yüklü TIR devrildi; yol bir süre trafiğe kapandı, kepçe ile temizleme sonrası kontrollü olarak açıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 11:00
Balıkesir’in Bandırma ilçesi ile Susurluk istikameti arasında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenilen hububat yüklü TIR karşı şeride geçerek devrildi. Devrilmenin etkisiyle aracın damperinin açılması sonucu yüklü hububat yola saçıldı ve Bandırma istikametine gidiş yönü bir süre trafiğe kapandı.

Kaza yerine sevk edilen ekipler

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk çalışmada TIR sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yolun trafiğe açılması için bölgeye kepçe ve vinç talep edildi.

Temizlik ve yolun açılması

Kaza yerine gelen kepçe yardımıyla yola dökülen hububat temizlendi. Yapılan çalışmaların ardından yol kontrollü şekilde tek şerit olarak trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

