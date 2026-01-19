Bartın'da motosiklet, scooter ve bisiklet trafiğe çıkış yasağı

Valilikten kritik uyarı ve yasak kararı

Bartın Valiliği, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda önlem amaçlı bir karar aldı.

Yapılan açıklamada, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma riski gerekçe gösterilerek bazı araçların trafiğe çıkarılmasının tedbiren yasaklandığı belirtildi.

Yasak kapsamı ve süresi: Açıklamada yer alan ifadelere göre, 19.01.2026 Pazartesi günü saat 08.00’den 20.01.2026 Salı günü saat 08.00’e kadar aşağıdaki araçların trafikte bulunması yasaklanmıştır:

motosiklet, scooter, elektrikli scooter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryeler.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: ’Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ilimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 19.01.2026 Pazartesi günü saat 08.00’den 20.01.2026 Salı günü saat 08.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur’’ ifadeleri kullanıldı.

