Konya'da yol verme tartışması bıçaklı saldırıyla sonuçlandı — O anlar kamerada

Konya'da yol verme tartışması bıçaklı saldırıyla sonuçlandı

Konya'da yol verme tartışması sonrası sürücünün taksiciye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda 2 kişi bıçakla hafif yaralandı.

Olayın ayrıntıları

Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan C.D. idaresindeki 42 BFF 411 plakalı otomobilin sürücüsü ile henüz öğrenilemeyen ticari araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Ticari araçtan inen sürücü, yanında bulunan bıçakla otomobil sürücüsü C.D. ile araçta bulunan arkadaşı M.E.K.'yi yaraladı. Şüpheli, saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.

Görüntülerde neler görülüyor?

Hafif yaralanan C.D. ve yanındaki arkadaşı, yaşanan anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde saldırganın araca yaklaşıp camı yumrukladığı, daha sonra bıçakla araçtakileri yaraladığı ve yaralılarla tartıştıktan sonra aracına binip olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Gelişmeler

Hafif yaralanan iki kişi karakola giderek şikayetçi oldu. Polis, saldırgan şahsı yakalamak için başlattığı çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

