Bursa İnegöl'de Oylat Kaplıcaları Yolunda 20 Araç Mahsur Kaldı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bugün aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Oylat Kaplıcaları yolunda ulaşım aksadı. Tatilciler dönüş yolunda kar nedeniyle mahsur kaldı.
Belediye Ekipleri Müdahale Ediyor
Vatandaşların ihbarı üzerine İnegöl Belediyesi ekipleri, ulaşımın sağlanabilmesi için çalışmalar başlattı. Ekipler yol açma için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor; çalışmalar devam ediyor.
Yetkililerden Uyarı
Yetkililer, sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve bölgeye kış lastiği bulunmayan araçlarla gitmemeleri yönünde uyarıda bulundu.
