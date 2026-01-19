Bursa İnegöl'de Oylat Kaplıcaları Yolunda 20 Araç Mahsur Kaldı

Bursa İnegöl'de kar yağışı nedeniyle Oylat Kaplıcaları yolu ulaşıma kapandı; 20 araç mahsur kaldı, ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 00:30
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 00:31
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bugün aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Oylat Kaplıcaları yolunda ulaşım aksadı. Tatilciler dönüş yolunda kar nedeniyle mahsur kaldı.

Belediye Ekipleri Müdahale Ediyor

Vatandaşların ihbarı üzerine İnegöl Belediyesi ekipleri, ulaşımın sağlanabilmesi için çalışmalar başlattı. Ekipler yol açma için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor; çalışmalar devam ediyor.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve bölgeye kış lastiği bulunmayan araçlarla gitmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

