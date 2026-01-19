Karamürsel'de Feci Kaza: 20 Yaşındaki Batuhan Aysan Hayatını Kaybetti

Kaza ve müdahale

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ağır yaralanan 20 yaşındaki Batuhan Aysan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Camçukur Mahallesi yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Batuhan Aysan (20) idaresindeki 41 AUT 057 plakalı motosiklet ile O.F. yönetimindeki 41 RT 618 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Aysan ağır yaralanırken, motosiklette yolcu konumunda bulunan O.Y. ise hafif şekilde yaralandı.

Tedavi ve soruşturma

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Batuhan Aysan, ambulansla Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan genç sürücü, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralanan O.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

