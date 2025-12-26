DOLAR
Kayseri’de 2025 Cinayetleri Aydınlatıldı: 7 Faili Meçhul Çözüldü, 54 Tutuklama

Kayseri polisinin çalışmasıyla 2025’teki tüm cinayetler çözüldü; geçmiş yıllardan 7 faili meçhul aydınlatıldı, çok sayıda silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 23:36
Kayseri’de 2025 Cinayetleri Aydınlatıldı: 7 Faili Meçhul Çözüldü, 54 Tutuklama

Kayseri’de 2025’teki tüm cinayetler aydınlatıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2025 yılında meydana gelen tüm "Kasten Öldürme" ve "Kasten Yaralama" olaylarını aydınlatarak, şüphelileri yakaladı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu dava sürecine esas olacak önemli bulgular elde edildi.

Yakalamalar ve adli süreç

Ekipler tarafından yakalanan şahıslardan 110’u hakkında adli işlem başlatıldı; bunlardan 54 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturmalarda titiz delil çalışmaları ve koordineli operasyonlar öne çıktı.

Geçmiş yıllara ilişkin faili meçhul vakalar

Polis ekipleri, geçmiş yıllarda işlenen toplam 7 faili meçhul cinayet olayını da çözüme kavuşturarak, şüpheliler hakkında gerekli adli işlemleri yaptı.

Öne çıkan yakalama: 2022 Hunat Mahallesi olayı

2022 yılında Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi’nde 3 kişiyi öldürüp firar eden Mehmet Y. hakkında yürütülen çalışmalarda şahsın Gürcistan’da olduğu tespit edildi. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Mehmet Y., Gürcistan makamlarınca yakalanarak Türkiye’ye iade sürecine sevk edildi.

Ele geçirilen silah ve deliller

Olaylarda yapılan arama ve operasyon çalışmalarında 22 adet tabanca, 11 adet tüfek ve 20 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. Ele geçirilen bu malzemeler soruşturmanın önemli delilleri arasında yer aldı.

