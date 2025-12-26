DOLAR
42,91 -0,18%
EURO
50,58 0,57%
ALTIN
6.239,58 -1,13%
BITCOIN
3.758.911,86 0,32%

İnegöl'de yağış nedeniyle takla atan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

İnegöl-Alanyurt yolunda kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otomobil takla atıp aydınlatma direğine çarptı; 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 23:23
İnegöl'de yağış nedeniyle takla atan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

İnegöl'de yağış nedeniyle takla atan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

Kaza detayları

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl merkeze seyir halinde olan, sürücüsü Mustafa Can S. (18) olan 16 AZ 385 plakalı otomobil, kaygan zeminde kontrolünü yitirip savrularak takla attı ve refüjdeki aydınlatma direğine çarparak yan pozisyonda durdu.

Kazada sürücü ile araçtaki yolcular G.S. (17) ve İ.T.G. (17) yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA TAKLA ATAN OTOMOBİL AYDINLATMA...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA TAKLA ATAN OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK DURDU. OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA TAKLA ATAN OTOMOBİL AYDINLATMA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde 4 katlı iş yerinde yangın
2
İnegöl'de yağış nedeniyle takla atan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı
3
Uşak'ta Tefecilik Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı, Çok Sayıda Çek ve Senet Ele Geçirildi
4
Erzurum'da Yılbaşı Öncesi Asayiş Denetimi: 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı
5
New York'ta pitbull dehşeti: 1 yaşındaki çocuğun bacağını ısırdı
6
Eskişehir'de 51 Yaşındaki Türkçe Öğretmeni Tuncay Arslan 3 Gündür Kayıp
7
Kayseri’de 2025 Cinayetleri Aydınlatıldı: 7 Faili Meçhul Çözüldü, 54 Tutuklama

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler