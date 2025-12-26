İnegöl'de yağış nedeniyle takla atan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

Kaza detayları

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl merkeze seyir halinde olan, sürücüsü Mustafa Can S. (18) olan 16 AZ 385 plakalı otomobil, kaygan zeminde kontrolünü yitirip savrularak takla attı ve refüjdeki aydınlatma direğine çarparak yan pozisyonda durdu.

Kazada sürücü ile araçtaki yolcular G.S. (17) ve İ.T.G. (17) yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA TAKLA ATAN OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK DURDU. OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI.