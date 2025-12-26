DOLAR
42,91 -0,18%
EURO
50,57 0,58%
ALTIN
6.246,94 -1,25%
BITCOIN
3.758.964,89 0,31%

Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde 4 katlı iş yerinde yangın

Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı kaporta ve yedek parça iş yerinde saat 22.00'de yangın çıktı; itfaiye müdahalesi sürüyor, yaralı bilgisi yok.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 23:31
Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde 4 katlı iş yerinde yangın

Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde 4 katlı iş yerinde yangın

Başakşehir'de, Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. Olay, saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Olayın Detayı

Yangın, Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren 4 katlı kaporta ve yedek parça üzerine hizmet veren bir iş yerinde başladı. Edinilen bilgiye göre yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Müdahale ve Durum

Yangını görenlerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede tüm iş yerini sardı.

Şu ana kadar yaralı veya can kaybı bilgisi verilmedi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

YANGINI GÖRENLERİN İHBARI ÜZERİNE OLAY YERİNE POLİS, SAĞLIK VE ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK...

YANGINI GÖRENLERİN İHBARI ÜZERİNE OLAY YERİNE POLİS, SAĞLIK VE ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ.

YANGINI GÖRENLERİN İHBARI ÜZERİNE OLAY YERİNE POLİS, SAĞLIK VE ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnegöl'de yağış nedeniyle takla atan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı
2
Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde 4 katlı iş yerinde yangın
3
Uşak'ta Tefecilik Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı, Çok Sayıda Çek ve Senet Ele Geçirildi
4
Erzurum'da Yılbaşı Öncesi Asayiş Denetimi: 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı
5
New York'ta pitbull dehşeti: 1 yaşındaki çocuğun bacağını ısırdı
6
Eskişehir'de 51 Yaşındaki Türkçe Öğretmeni Tuncay Arslan 3 Gündür Kayıp
7
Kayseri’de 2025 Cinayetleri Aydınlatıldı: 7 Faili Meçhul Çözüldü, 54 Tutuklama

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler