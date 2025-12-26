Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde 4 katlı iş yerinde yangın

Başakşehir'de, Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. Olay, saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Olayın Detayı

Yangın, Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren 4 katlı kaporta ve yedek parça üzerine hizmet veren bir iş yerinde başladı. Edinilen bilgiye göre yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Müdahale ve Durum

Yangını görenlerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede tüm iş yerini sardı.

Şu ana kadar yaralı veya can kaybı bilgisi verilmedi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

