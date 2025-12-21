DOLAR
Bartın'da şarampole devrilen araçtan sızan yakıt paniğe neden oldu

Ulus'ta şarampole devrilen 06 AU 604 plakalı araçtan sızan LPG ve benzin kokusu paniğe yol açtı; sürücü S.A. tedaviyi reddetti.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 00:58
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 01:00
Ulus'un Buğurlar Köyü Kuzören Mahallesi'nde kaza

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Buğurlar Köyü Kuzören Mahallesi'nde seyir halindeyken S.A. idaresindeki 06 AU 604 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı; ancak sürücü tedaviyi reddetti.

Kazanın ardından aracın yakıt deposundan sızan yakıt çevrede paniğe yol açtı. Olay yerinde hissedilen LPG ve benzin kokusu üzerine jandarma ekipleri kaza alanında geniş güvenlik tedbirleri aldı ve bölge geçici olarak trafiğe kapatıldı. Aracın yanına kimse yaklaştırılmadı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından araç şarampolden kurtarılarak olay yerinden çekildi. Aracın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

