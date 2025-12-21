DOLAR
Sivas'ta Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Markete Girdi

Sivas'ta Aydoğan Mahallesi'nde fren yerine gaza bastığı iddia edilen otomobil park halindeki araca çarpıp bir markete girdi; araç ve dükkanda maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 03:17
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 03:33
Sivas'ta Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Markete Girdi

Sivas'ta Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Markete Girdi

Olayın Detayları

Sivas'ta, kadın sürücünün fren yerine gaza bastığı iddia edilen otomobil, önce park halindeki bir araca çarptıktan sonra bir marketin içine girdi.

Kaza, Aydoğan Mahallesi 11. sokak üzerinde meydana geldi. Sürücü E.S.Y. idaresindeki 06 FK 058 plakalı BMW marka otomobilin kontrolünün kaybedildiği bildirildi.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada, dükkanda ve araçta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

