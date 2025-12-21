Sivas'ta Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Markete Girdi
Olayın Detayları
Sivas'ta, kadın sürücünün fren yerine gaza bastığı iddia edilen otomobil, önce park halindeki bir araca çarptıktan sonra bir marketin içine girdi.
Kaza, Aydoğan Mahallesi 11. sokak üzerinde meydana geldi. Sürücü E.S.Y. idaresindeki 06 FK 058 plakalı BMW marka otomobilin kontrolünün kaybedildiği bildirildi.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada, dükkanda ve araçta maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
