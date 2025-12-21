DOLAR
Kayseri'de komşuluk örneği: Şeker hastası komşu için ekipler sevk edildi

Kayseri Kocasinan'da şeker hastası komşusuna ulaşamayan aile 112'yi aradı; itfaiye pencereden girip C.A. bulundu ve ambulansla hastaneye götürüldü.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 03:34
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 03:34
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, şeker hastası komşusuna ulaşamayan bir aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay, Barbaros Mahallesi Akgün Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi.

Telefonuna cevap vermeyen komşu C.A.'yı arayan komşusu Şemsi Erzurum, ulaşamayınca endişelenip yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri platformlu merdivenle binanın son katına çıkarak pencereden içeri girdi. Ekipler, C.A.'yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından C.A. tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Komşunun duyguları ve iyi haber

Şemsi Erzurum, ekiplerin çalışması sırasında duyduğu endişeyi şöyle anlattı: "Komşumuz şeker hastası ve kimsesi yok. Bende kendisini akşam saatlerinde hastaneye gitmesi için aramıştım. Çok kez aradım ve geceye kadar ulaşamadığım için vicdanen rahatsız oldum. Polisi ve itfaiyeyi aradım. İnşallah sağ çıkar inşallah bir şey olmaz. İyi bir komşumuz. İnşallah sağlığı, sıhhati yerinde olur. Komşum inşallah iyi olur. Bende mutlu olurum. Soğukta olsa ben vicdanen rahatsız oldum"

Komşusundan gelen iyi haberi alınca rahatlayan Erzurum, "Çok şükür bulundu. Sağ salim bulunduğuna çok sevindim. Bayılmış içeride ve şimdi de hastaneye götürüyorlar. İnşallah iyi olur. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

